美式賣場好市多廣受民眾歡迎，除了產品多、份量足、優惠也大方外，主打的無條件退貨更是深獲肯定。一名女網友PO文抱怨，表示自己買了顆西瓜，回家切開卻發現果肉整片白茫茫，成功退貨後忍不住吐6字，慘遭網友酸爆：「欠妳的？」、「台灣鯛真的多」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文抱怨，表示自己在好市多買了顆大西瓜，回家切開一看讓她訝異不已，因為西瓜果肉整片白茫茫，聯絡客服後收到通知，必須將西瓜帶回去才能退貨。

女網友買到整顆慘白的西瓜，帶去退貨後不滿辦理人員沒有道歉，PO文抱怨後卻反遭一面倒砲轟。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO說，好險自己晚上有時間，不然還要空出冰箱，冰一顆不好看也不能吃的西瓜。她不滿表示，好不容易把西瓜帶到賣場，辦理退貨的人員竟然沒有一句道歉，也沒有和善的表情，批評好市多服務品質不佳，抱怨「這樣的退貨程序真的合理嗎」，認為還有太多改進空間。

文章PO不到1小時，就湧入了超過1600百則留言，痛罵原PO根本奧客：「員工是瓜農嗎？為何要對妳感到抱歉」、「退貨不需帶感情，需帶會員卡信用卡」、「媽媽也不知道會生出無理的小孩啊」、「員工真可憐，下次應該先幫西瓜照超音波」、「這就是員工不對了，應該先拍打西瓜問是紅的還是白的」、「Costco已經很好了，有的水果店不承認，還不給退」、「不要有付錢的是老大的心態好嗎」、「店員是有收妳小費？還跟妳道歉咧」、「那西瓜又紅又甜，妳會回去說謝謝嗎」、「要不要鋪紅地毯，謝謝妳來退貨」。

但也有少數人認同原PO：「覺得要求一個禮貌的道歉沒有錯，賣場賣了品質不好的商品，讓客人還要花時間成本，去溝通、去退貨，這些都是客人額外增加的損失」、「第一線禮貌性道歉是應該的，品管脫離掌握，不是應該和消費者說聲抱歉，回頭督促廠商嗎」、「員工代表的是好市多這個品牌，讓客人有不好的體驗第一時間禮貌道歉，可以避免很多麻煩」、「其實原PO只求一句『不好意思，讓妳多跑一趟』而已，不必過度解讀，但也不需要放大檢視賣場員工」。

(中時新聞網)