中天《鄭亦真辣晚報》

美國海軍戰院教授金萊爾預測，中共武統台灣的時間點，最快就在2022年底，等到北京冬奧結束，就是中共出手的時機。至於台灣有危機的時候，美國會來解救我們嗎？前駐紐西蘭大使介文汲表示，美國不會為台灣出兵，因為兩個核子大國之間，飛彈飛過來飛過去，會對上千萬人口的城市造成互相傷害，美國會願意為台灣冒這個險嗎？

介文汲在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，西方的邏輯是，我的拳頭比你大，不修理你一下，我要等什麼時候。中國傳統的邏輯就不是這樣，兩岸關係若會因力量的對比立刻產生戰爭，那麼老早該發生戰爭了。他認為兩岸會發生軍事衝突，是在有台獨的狀況，若民進黨政府執意修憲把中華民國去掉，做很多推進台獨的事情，兩岸的戰火就會發生，這無法避免。所以兩岸會不會發生戰火，關鍵在民進黨政府一念之間；若沒有台獨的狀況下，兩岸發生衝突的機會不大。

介文汲認為，因為大陸過去40幾年國力發展得非常快，今天台灣在民進黨政府一再反對和對岸進行正常經貿往來之下，我們賣100塊錢的貨品出去，最高紀錄是43塊賣到大陸市場。可是這個情況也會造成民進黨內的台獨會有時間緊迫感，如果再這樣下去，它的台獨夢就不會實現了。可是今天我們在台灣安身立命，我們都要在這邊世世代代生活下去的話，我們為什麼要為台獨，把我們所有的生命財產，都放到賭桌上。

介文汲指出，美國扮演關鍵角色，過去4年，蔡政府完全跟著美國走，把我們未來所有的賭注，交在美國人的手上，這是非常危險的；甚至會說我們台積電免費送你，政府就去勸台積電往美國去跑。他認為，有一個最重要的觀點，就是要把我們老百姓的利益、福祉放在第一位，不能隨便做犧牲。

介文汲表示，美國針對中國大陸來講，已經力量不夠了，所以美國的拜登政府才會說，我要打群架，我要靠這些盟友一起來對抗大陸，最近這個2加2以及四方會談，拜登和歐洲總理、印度總統以及日本首相，在視訊談了半天，沒有一個字談到中國大陸，澳洲、印度，甚至日本都很清楚，為什麼要跟你美國站在一起和大陸為敵，每個國家都把自己的利益放在最前面。

介文汲指出，我們的民進黨政府不但什麼都聽美國的，而且認為美國是唯一會在台灣有危機的時候，會來解救我們，很多人甚至問美國會不會出兵？他斬釘截鐵地說，美國不會。因為兩個核子大國之間，基本上是沒有辦法動武的，你的飛彈飛過來的時候，東風41也飛過去了，會對上百萬、甚至上千萬人口的城市造成互相傷害，如果要為台灣冒這個險，美國會願意嗎？不要有這種幻想，我們自己的前途，要掌握在自己的手裡，我們也應該要好好地經營我們跟大陸的關係。

(中時新聞網)