運動傷害很多，但有一種運動傷害，不論是對一般人或是運動員都是夢魘，那就是前十字韌帶斷裂。

還記得跆拳道好手蘇麗文在2008年北京奧運奮戰的身影嗎？在第一場對韓國隊時就已經受傷，之後她負傷繼續比賽，在最後一場比賽時跌倒11次，敗給克羅埃西亞選手，還必須由教練攙扶才能下場，奮戰精神令人動容。

跆拳道好手蘇麗文講述比賽時受傷的情景和復建的過程。(圖/台灣復健醫學會、康健雜誌提供）

「斷掉的那剎那，我聽到啪的一聲，然後就跌倒了，」蘇麗文回憶，受傷後，她每踢一腳，小腿就好像要斷線飛出去一般。那時候的隊醫，林口長庚醫院復健科主治醫師林瀛洲指出，當時已猜測蘇麗文的前十字韌帶已經斷裂，但為了選手信心，加上蘇麗文可望繼續比下去，所以沒跟她說實際情況，還請她嘗試踢靶。蘇麗文回憶笑說：「林醫師沒當過拿靶的人，所以我一踢他就飛出去了。」

●前十字韌帶斷裂是什麼？

前十字韌帶的功用是連接大腿和小腿的骨頭，防止小腿往前移位，如果沒有十字韌帶，膝蓋就可以像木偶往前彎曲。

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱指出，在台灣，平均每天有10～15人因十字韌帶斷裂而開刀，且數字仍逐年攀升，「一般來說，愈激烈的運動，就愈容易受傷。另外女性傷到十字韌帶的比例約為男性的4倍，原因與肌力、耐力有關。」

●前十字韌帶斷裂要治療嗎？

前十字韌帶斷裂或受損不只會出現在像蘇麗文這樣的職業選手上。康禾復健科診所、新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指出，一般人打籃球、羽球這類需要急停、跳耀著地後立刻跑動的運動，爬山時不小心踩空或是外傷，例如車禍或開車時緊急煞車，膝蓋撞到方向盤後面的塑膠殼，都有可能導致前十字韌帶受傷。

「據統計，累積型的前十字韌帶受傷，比競技時受到外力撞擊而斷裂的比例還要高，例如每週固定打羽球，因為韌帶會長期疲勞而受傷，如同橡皮筋拉太久會彈性疲乏斷掉一樣，」陳渝仁說。

不過，運動員因為運動強度或碰撞較劇烈，因此往往是直接斷裂，而一般人可能是扭傷或撕裂。要提醒的是，前十字韌帶受損甚至斷裂，對於日常走路功能影響不大，因此很多人已經扭傷或撕裂了，卻因狀況不嚴重而忽略就醫。

「這其實很危險，」陳渝仁指出，如果是直接斷裂，會出現血腫、發炎和疼痛，有時還必須用針筒把積血抽出，但扭傷或撕裂可能只是單純紅腫，消炎後跟常人無異，也不會影響走路或輕強度的跑步，但這麼一來，可能會影響之後的動作，「因為大腿和小腿缺少了韌帶的連結，所以無法維持膝蓋動態及靜態的穩定，例如走路或蹲下時可能有不穩的感覺，嚴重甚至可能因協調穩定度不佳而跌倒。」

林口長庚醫院骨科部暨運動醫學科主治醫師邱致皓也指出，前十字韌帶受損常伴隨半月板磨損，一定要治療才能避免半月板和軟骨受到二度傷害，且能降低關節退化的機率。

●不論是否要開刀 持續復健練肌力最重要

前十字韌帶斷裂比較不容易像一些運動傷害般可以預防，陳渝仁指出，做好暖身伸展運動會幫助，而最有幫助的是練好核心肌群還有下肢肌力及穩定性，讓身體更有力量和緩衝力去抵抗外來的撞擊、或是減少韌帶的負擔。

至於需不需要開刀，則要看實際狀況。陳渝仁指出，若是已傷及半月板或內側副韌帶，那麼復健科醫師會轉診給骨科醫師，由骨科醫師評估是否適合開刀。邱致皓指出，一般而言，前十字韌帶重建後約有50%～65% 的人可以回到受傷前的運動狀態。

若是沒有傷及其他組織、僅單純是前十字韌帶受傷，可以先採取保守治療，除了肌力及平衡協調性訓練，也透過超音波導引注射高濃度自體血小板 （Platelet-rich plasma, PRP）或高濃度葡萄糖，刺激韌帶增生，「經過治療，大部分都能夠恢復業餘或一般人正常跑跳的功能，」陳渝仁說。

但無論是否開刀，復健絕對不可少，而且一受傷就要接受輕強度的復健。在臨床上，很多人以為手術是萬靈丹，只要開刀就會好；也有不少人覺得復健辛苦又耗時，開刀比較快，「這些都是錯誤的觀念。事實上，不管開不開刀，都要做復健，而且復健的時間最少需要1年，」林頌凱說。

林頌凱指出，曾有研究發現，不管從疼痛程度、生活品質、運動能力的恢復，及日常生活的恢復程度等指標來看，受傷後立即接受重建手術，效果並不會比先做復健訓練的效果好，「而且先接受復健訓練那一組，後來只有一半的人需接受重建手術。」邱致皓也指出，受傷的當下並不會立刻手術，而是等大約3～10週後才手術，這段時間就是復健的最佳時刻。

蘇麗文更能感同身受。她說，前十字韌帶斷掉後，天氣寒冷膝蓋仍會腫脹、無力，這時就知道肌力訓練需要加強，而且肌力有助於緩解症狀。而她在接受前十字韌帶重建手術後，持續復健至今，「前十字韌帶損傷，復健是一輩子的事，」她說。

(中時新聞網)