願意接受當下，才能真正放下。以照顧內在小孩，來療癒長大後的自己。因為學會成熟，才懂得珍惜所有的情深義重；還要永保天真，讓一切愛恨在轉身後雲淡風輕。

如果你讀過一些心理學和靈性學相關的書籍，可能會經常看到「內在小孩」這個詞彙。心理學提到的「內在小孩」，通常是指：幼年或童年的成長經驗，留在我們心底，對日後成長所造成的影響。

而靈性學中提到的「內在小孩」，可能還會往前追溯更長久、也更深一點，包括在媽媽懷裡的的胚胎時期的體驗，甚至是前世，所以對一個人影響的層面，還可能包括潛意識的形成。

我們後來所經歷的人生，往往都是在複製童年的成長經驗。如果你想要改變現在受困的自己、或療癒過去的創傷，或許可以嘗試一個很值得體驗的方式，就是：回頭擁抱自己的內在小孩。

「如果可以回到過去，你最想和幾歲的自己相遇？」請閉上眼睛，看看第一個浮現出來的，是幾歲的你？而那時候的你，正在做些什麼事情？心情上有什麼感受？

隔著時光的長河，現在的你，遙望著從前的自己，你又有怎樣的情懷？是生氣、或是遺憾？是感動、或是不捨？

這是我在幫個案做靈性諮詢時，很常使用的一種方式。透過這個問題，回溯自己的成長經驗，可以找到很多神秘的連結。讓當事人恍然大悟地覺察到，原來小時候經歷過這些事、有過這些感受，難怪現在的我，會對事情抱持這樣的觀點，採取這樣的態度。

相對地，你也可以運用這樣的方式，去理解你身邊的朋友、伴侶、同事等。無論對方是你的貴人、或小人，從對方小時候的成長背景與經驗，可以窺見他的想法與行為的脈絡，以及現在的價值觀。

至於，如何與自己內在小孩重逢呢？這裡提出3個方式，供你參考：

一、回想：探尋記憶的線索

先不要探究記憶的正確與否，請你再問自己一次：「如果可以回到過去，你最想和幾歲的自己相遇？」憑直覺浮現某個答案之後，就請你跟著那個自己，回到當時的生命現場。你看到什麼畫面？聽見什麼聲音？聞到什麼氣息？請你試著把這段回憶，寫下來、或畫出來。

二、回訪：重返成長的地方

如果可以的話，你可以帶著自己，回到當時的場地，可能是你的舊家、你的故鄉、或是你小時候曾經去玩過某的地方。當你親臨現場，無論是否景物依舊、是否人事已非，都無妨，你會喚醒很多內在深藏的情感，隨著你的靈魂甦醒。

三、回味：嗅聞當年的氣息

雖然，食物的味道，通常是最無形、但鮮明的記憶；但是，你也不要忽略的空氣中的某些氣息，一樣會是令人很有畫面的印象。所有熟悉的氣息或味道，都會是生命最動人的叩問，幫助你回答自己：你從哪裡來？要往哪裡去？

就拿我自己的故事來說吧！

小時候，父親帶我去基隆訪友。我們在港邊停留，看著停泊輪船，聞著魚鮮腥味，夾雜燃油的氣息。那年的我，小到可以讓父親扛在肩上，而瞬間得到夢想的視角。天真，無敵。

童年的幸福記憶，曾經因為青少年時期的灰暗過程，而不再光彩動人。尤其在失學的那段日子，我完全忘記自己曾經如何被愛。

經過重考，上了高中以後，在亟需慢慢重建自我的人生階段，一位熱愛釣魚的同學，常邀我到八斗子陪他釣魚。重返基隆，看到大船入港，想起兒時碗裡的魚眼睛，無限感傷。

天真依舊，卻不再浪漫。現實生活的挫折與打擊，讓我深深覺得自己辜負了父親的期待。即使身高已經長到超過一百七十幾公分，我的視角依然無法超過童年時，被父親扛在肩上的眼光。

關於海洋的遼闊、離別的滄桑，我其實都是長大以後才漸漸明白的。

後來的我，在人生不同階段、跟不同的工作夥伴、或交往對象，多次重返過基隆，以及附近的漁港。當透過海風傳送的魚鮮味，喚醒兒時幸福記憶的畫面，我就能和自己的內在小孩久別重逢。然而，他從不慰留我，只是一次又一次的目送我離開。

於是，我又繼續漂流在人海。

其實在父親把我扛在肩上的那一刻起，我就該明白：他只是窮盡他一生的力量，無怨無悔地讓我看見，比他視野更遼闊的海洋。而我竟磨耗半生時光，為了怕辜負別人的期待，而未能盡自己的全力去眺望自己的天空。

那些錯過的遺憾，只會在每一次對別人付出愛的時候回補。尤其是在沒有期待的付出裡，像農曆十五的月光般圓滿。它別無所求，只是綻放。

願意接受當下，才能真正放下。只有歷經滄桑的人，過盡千帆，才能懂得回到最初的珍貴。像所有追尋夢想的童話故事，跋涉萬水千山，最終發現：寶藏，其實就埋在當時出發的樹下。

學會成熟，懂得珍惜所有的情深義重；永保天真，一切愛恨在轉身之後，便雲淡風輕。

長成大人的我，已不再期待任何人為我點一盞燭光，只祈盼自己能因為愛而閃亮。

以上跟你分享的是，由悅知文化版《愈成熟，愈天真》，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：如果可以回到過去，你對最想要和幾歲的自己相遇？你會對他說什麼呢？請你留言跟大家一起討論喔。

《愈成熟，愈天真》書封（圖／悅知文化出版提供）

《愈成熟，愈天真》

這是一本暖心的成長勵志散文。作者以不露痕跡的方式，陪伴每一個讀者療癒自己的成長創傷，重新照顧童年時被忽略的自己，進而長成一個內心充滿愛、也願意付出的大人。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)