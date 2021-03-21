湖人主將詹姆斯(LeBron James)受傷了！他21日對戰老鷹，在第2節爭搶失球時被老鷹前鋒希爾(Solomon Hill)壓到他的右腳，腳踝被大角度扭了一下，詹姆斯當場痛苦倒地。詹姆斯不久之後退場休息並且沒再回來，照了X光沒發現骨折，還需接受MRI(核磁共振)檢查。老鷹最後以99比94獲勝。

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021

詹姆斯的踝傷引發外界關注，隊友庫茲馬(Kyle Kuzma)說：「我好像沒看過他那樣痛苦大叫，即使是他鼠蹊部受傷也沒這樣，這一定很痛。」總教練佛格(Frank Vogel)賽後不願多談，「我們只是很失望輸掉比賽，想著明天如何討回來。我不會透露詹姆斯的狀態，我目前所有的情報就是他腳踝受傷。」

受傷後詹姆斯卻沒有立即退場，而是站起來在角落多轟了1顆三分球，然後才叫了暫停退場。詹姆斯離開時顯得很不甘心，湖人稍後宣布他本場比賽不會回來，當然也不會出席賽後記者會。那記三分球正好讓詹姆斯湊足10分，保住他連續1036場得分雙位數的個人紀錄。

湖人另一位主將安東尼戴維斯(Anthony Davis)阿基里斯腱受傷還在休養，預計4月之後才會歸陣。詹姆斯只打了11分鐘，他退場之後湖人勉強保住上半場優勢，但下半場遭到逆轉。老鷹後衛崔揚(Trae Young)說：「詹姆斯不在，比賽就完全不一樣了。」老鷹前鋒柯林斯(John Collins)砍下27分、16籃板，湖人以中鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)的23分、11籃板最高。

(中時新聞網)