你的膽固醇過高嗎？高膽固醇食物多年來都被視為健康殺手！現代人吃得好，卻動得少，營養過剩衍生出許多健康問題，也因此許多人對高營養價值的雞蛋，反倒產生了幾分顧忌，特別是擔心其中所含的膽固醇。

●高膽固醇 來自生活中這些食物

衛生福利部南投醫院營養師表示，體內膽固醇偏高，恐造成血管病變、腦中風等風險，膽固醇多來自富含飽和脂肪酸、反式脂肪的蟹黃、蝦卵、人造奶油、油炸食物等。

●適量海鮮、每天1顆蛋 不會造成膽固醇超標

「昨天才吃過滷蛋，今天不能吃有荷包蛋的三明治」很多中老年人怕膽固醇過高，不敢天天吃蛋，連半個都不敢多吃或只吃蛋白不吃蛋黃。

營養師指出，許多民眾因怕膽固醇過高，不敢吃蛋和海鮮，但其實適量的海鮮、每天1顆蛋，不會有膽固醇過量問題，較需提防的是全脂奶、肥肉和人造奶油與動物奶油。

●遠離膽固醇 體重控制+定期檢查為上策

若要遠離膽固醇，營養師建議，應定期做膽固醇檢查，正常人每年做一次血中膽固醇檢查，若有心血管疾病、高血壓、抽菸習慣等高風險族群，則建議每三個月，就應該追蹤一次。

此外，體重愈重，好膽固醇的相對比例可能就會下降，因此，控制體重就愈顯重要，且需均衡飲食及每日五蔬果；而有氧運動如游泳、跑步、騎腳踏車等，是協助調節血中膽固醇比例的好方法，所以規律運動更是不可或缺。

(中時新聞網)