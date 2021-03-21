前桃園市議員王浩宇昨（20）日在臉書表示，自己一直被取笑沒當兵，並自爆，在美國時早就熟悉長槍、手槍的使用，還曾上山打獵、槍殺過兩隻生物，且到夜市氣球打光光不說，15公尺手槍打靶都是90分以上，最高紀錄是99分。

王浩宇自豪很會用槍，透露在美國曾跟寄宿家庭一起上山打獵，抬了一隻熊回家做香腸，還分享熊超臭、超級重。「這輩子，用槍殺過兩隻生物」除了熊外，王浩宇稱自己也幫忙殺過小牛，「我還記得我閉著眼睛把子彈擊發到額頭中間的位置，接著他頭上噴出……然後幾秒鐘之後才倒下，接著是幫忙分切。」

因位當時常跟寄宿家庭去射擊場練習步槍、手槍，王浩宇說，他對於槍械的基本使用跟射擊，基本上有一定的熟悉度，但其實自己很討厭槍、也討厭打獵，畢竟是殺生的感覺實在很差，再加上美國不管是打獵、釣魚等都需要買執照，對當時的他來說其實是蠻大的負擔，因此離開科羅拉多後就沒再碰過槍了。

至於在夜市打氣球能獲得高分，網友表示，「居然把夜市的遊戲拿來說自己槍法很準」「一看就知道是在唬爛！難怪會被罷免，夜市哪裡來的99分？」「用說的我也會」「我在夜市也很會撈魚，難道我也可以說我是捕魚高手嗎？」

(中時新聞網)