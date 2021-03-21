日系連鎖迴轉壽司品牌推出促銷活動，讓全台300多人改名「鮭魚」免費吃壽司，也掀起「鮭魚之亂」，不僅引起一連串負面批評，甚至躍上國際版面，對此藝人黃豪平曝露出心中隱憂，坦言：「我怎麼想都怕啊！你覺得呢？」引起網友議論，認為為此特地改名究竟值不值得？

許多民眾認為台灣法規給予每個人3次改名權利，才有恃無恐為了吃免費壽司，敢改名為「鮭魚」，不過享用完大餐後再改回來，也就此用掉２次機會，對此，黃豪平表示把鮭魚之亂當成年輕人不懂事做議題來打有點可惜，就他而言覺得「這些輕易用掉兩次改名機會的人，真的不覺得自己未來會需要跑路改名嗎？」更直言：「3條命用到剩1條，我怎麼想都怕啊！你覺得呢？」為這些人曝露心中隱憂。

我覺得把鮭魚之亂當成年輕人不懂事這個議題來打是有點可惜了，我純粹覺得「這些輕易用掉兩次改名機會的人，真的不覺得自己未來會需要跑路改名嗎？」 三條命用到剩一條，我怎麼想都怕啊！你覺得呢？ #如果這時候有抬槓大神 #你會希望誰來討論這個題目 #為了吃鮭魚改名叫鮭魚我有錯嗎 #問卷連結在留言 由黃豪平發佈於 2021年3月19日 星期五

對此，網友們也紛紛留言：「為了這一頓改名真的有必要嗎？主辦單位也沒有做好規劃，各種亂象層出不窮」、「想當網紅而無所不用其極，招數創意讓大人一時難以想像罷了」、「大部分在多年後心智發展完成，才能體會幹過的事」、「如果經濟許可又想吃免錢的而去改名，那才是蠢」，對黃豪平一番言論大表贊同。

不過壽司業在仔細評估這次活動的結果與效益後，內部也正在討論下一次的活動規畫，未來將考慮推出「鮪魚」或「鰻魚」的企劃，也讓網友擔憂是否再掀起另一波亂象。

(中時新聞網)