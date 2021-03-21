西濱快速道路台中清水段，昨天（20）下午發生追撞，遭撞的車輛當場著火，車內3人、2人遭燒死；據悉3人是前往台中探視住院的根性女子，身亡的兩人即為根女的妹妹與小兒子，而上月24日，根女也因車禍失去丈夫與大兒子，接連失去4位至親，台灣精神科醫學會前理事長賴德仁擔憂表示，可能出現急性壓力反應，應儘速進行藥物、心理等治療，加以防範。

上月24日苗栗三灣發生死亡車禍，當時車主及兒子喪命，同車的車主妻子根女受傷，目前在台中住院治療；而根女的大伯父昨日開車載根女妹妹及根女的小兒子到台中探病，回程遭遇火燒車，妹妹及小兒子燒死車內。

身亡的兩人為根女的妹妹與小兒子，而上月24日，根女也因車禍失去丈夫與大兒子，接連失去4位至親，醫師擔憂她的身心理狀況。（摘自臉書台中踢爆網）

據《自由時報》報導，台灣精神科醫學會前理事長、德仁診所院長賴德仁指出，根女面臨這樣的遭遇，壓力太大了，現恐處於急性壓力反應期，且會自責、挫折感嚴重，尤其在事發約1個月後會不斷想到曾經歷車禍的過程，就像再度經歷車禍，驚嚇、焦慮、呼吸急迫，而且根女因年輕對於情緒調適較弱，須更注意她憂鬱慢性化。

而車禍倖存的根姓男駕駛（根女大伯父）全身約有80％燒燙傷，送到梧棲童綜合醫院搶救時，意識清楚、呼吸困難，他疼痛不堪地告訴醫師說：「如果太嚴重，就不要救我」，經醫院檢查還有多處肋骨骨折、血胸，因燒傷疼痛難忍，目前院方給予止痛及鎮定劑，並插管搶救，經送到開刀房清創後，根男目前仍昏睡中，將再進行後續治療。

身亡的兩人為根女的妹妹與小兒子，而上月24日，根女也因車禍失去丈夫與大兒子，接連失去4位至親，醫師擔憂她的身心理狀況。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

根女伯父當時受訪時曾表示，27歲的許姓侄女婿（根女丈夫）是來自屏東的排灣族，從國中開始離家自力更生，一度曾在彰化一家瀝青廠工作，3年前，侄女婿由網路交友平台上結識侄女，兩人開始交往，侄女婿才轉往老闆開設在三灣的另一家瀝青廠上班，夫妻倆共生下2個兒子，大兒子目前還不到2歲。

至於根女的父母親，平日則在南庄當地打零工維生，領有低收入戶證明，目前與2個女兒、2個孫子以及女婿同住在租來的鐵皮屋，根女全家都有福利保險，根女住院全部費用雖然都由福保支付，但有部分費用仍需自付。

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