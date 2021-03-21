台江大道6死車禍發生在一處工廠警衛室附近，1個半月內附近又發生2次自撞車禍。（中時資料照 程炳璋攝）

台南市安南區台江大道2月1日才發生6死重大車禍、2月14日發生小貨車自撞意外，昨（20日）深夜再度發生轎車失控自撞電線桿車禍，駕駛林姓男子當場失去生命跡象，送醫急救宣告不治。這是1個半月來台江大道發生的第3起自撞車禍，且3起車禍發生的時間、地點都相當接近。

警方初步調查，昨晚深夜11時許，46歲林姓男子駕駛黑色自小客車，行經台江大道與工明五路口，疑似車速過快，撞擊路旁路燈燈桿，林男當場失去呼吸心跳，送安南醫院急救，後來轉送奇美醫院，但仍在今天凌晨5時許宣告不治。而這起車禍發生地點，距離2月初的6死車禍不到100公尺。

台江大道2月1日晚間11時54分，發生一起6死的重大車禍，奪走3對年僅16歲到22歲年輕情侶性命。22歲王姓男子無照駕駛自小客車，疑因超速又超載，失控偏移撞上對向路邊塑膠工廠警衛室，車身嚴重扭曲，車上3對情侶受困，救出時6人全無呼吸心跳，連車上寵物狗也死亡，經送醫搶救仍不治。這是繼2006年12月楠西梅嶺車禍以來，台南市死亡人數最多的公路事故。

而2月14日台江大道再度發生小貨車自撞意外，小貨車突然失控衝到對向車道撞上電線桿，車頭受損變形，蔡男受困駕駛座，經送醫腿部受傷治療後無大礙。

由於蔡男車禍地點距6死重大車禍僅約20公尺，且事發時間都凌晨零時左右，當時就引發網友議論，認為時間、地點巧合得令人發毛，感覺很像是在「捉交替」，呼籲大家開車經過台江大道一定要放慢速度。不過蔡男家屬則說蔡男可能吃藥後精神不濟，才會不小心自撞。

(中時新聞網)