台中市政府近年來受理各項性別工作平等申訴案件，懷孕歧視案件數為第二高。勞工局表示，勞工如遇雇主因勞工懷孕而進行資遣或解僱，可向勞工局提起申訴，另依性別工作平等法規定，如雇主因勞工懷孕而終止契約，可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰；勞工若有意回復原職，也可申請勞資爭議調解，維護個人權益。

勞工局代理局長羅群穆說，依據性別工作平等法第11條規定，雇主對受僱者的退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇；工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒等情形時，應離職或留職停薪，也不能作為解僱的理由，因此，雇主不得因勞工懷孕而終止契約。

勞工局指出，雇主解僱懷孕員工，除了會讓勞工喪失產檢假、產假及育嬰留職停薪申請等權益，還得擔心待職期間的生活開銷，對勞工影響甚鉅。

勞工局呼籲，部分職場爸媽因害怕懷孕、育嬰遭雇主刁難，「想生不敢生」，為促進職場平權、協助友善生育環境，針對違法雇主，除依法開罰外，將持續加強宣導相關法令，讓每個勞工在工作期間放心生育，獲得法令全面保障。

勞工局強調，勞資雙方如有性別工作平等法相關問題，可電洽專線04-22289111分機35200，或至台灣大道市政大樓文心樓1樓的新市政服務中心勞工局服務櫃台諮詢，將有專人服務。

(中時 )