Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾 — LeBron James (@KingJames) March 21, 2021

湖人「小皇帝」詹姆斯21日在第2節遭到老鷹前鋒索羅門希爾壓傷右腳踝，確定將因右腳踝高位扭傷缺賽一段時間，不過詹皇第一時間發推表示，自己當前內心感覺生氣又傷心，因為沒辦法上場跟隊友一起奮戰，更放話：「我會盡快回歸！」

詹姆斯在個人推特上難過表示，「沒有什麼比不能為了我的隊友出場比賽，更讓我感覺生氣與難過的事情了，目前我內心與外在皆傷，我的復健之路正式開始，我會盡快回歸，就跟我從來沒有離開過那樣。＃那個來自阿克隆市的小孩」

目前詹姆斯還在等到核磁共振檢查後的結果，屆時或許可以確認他的復出時間表，不過詹皇本季一直飽受踝傷所苦，幾乎每場比賽賽前都因踝傷被列在傷兵名單，他卻都照樣上場比賽，如今恐怕傷上加傷，假如真的可以很快回來，那也太神了。

至於被湖人球迷臭罵的「加害者」索羅門希爾，也馬上發推表達自己的無辜，「我永遠不會不尊重比賽，甚至故意將一名球員弄到受傷退場，我想詹姆斯知道這一點，那對我來說是最重要的事情，祈禱他早日康復！」

(中時 )