兒子深夜拿柴刀追殺 高雄父渾身是血奪門逃驚動全村 08:362021/03/21 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市杉林區21日凌晨驚傳一起兒子持柴刀追殺父親案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市杉林區21日凌晨驚傳一起兒子持柴刀追殺父親案！初步了解，這名父親被兒子砍傷，全身流鮮血受傷奪門而出，由於驚慌呼叫聲驚動寧靜的鄉村，鄰居聽見到立即報警，旗山分局杉林分駐所警方迅速前往逮獲兒子，也將人帶回派出所偵訊，該父親也被送往旗山醫院救治中。 大賭場隱身民宅養狗把風 警躲車內監控4小時破門 南市區漁會三腳督 嘸人過半 (中時 ) #兒子 #父親 #杉林 #驚傳 #偵訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁驚傳遭勒索14億 囂張駭客嗆：限時付款8折優惠 16:232021/03/20 財經 鼎固控股總經理特助王鏘嵐女學霸 望族千金氣質優 04:102021/03/21 專題周報 苗栗首場幼兒滑步車大賽20日在頭份舉行 18:402021/03/20 生活 碩禾 轉投資傳佳音 04:102021/03/21 證券．權證 曾麗燕200萬交保 胞妹羈押禁見 04:102021/03/20 地方新聞 Janet跟風鮭魚之亂 剛出生兒子名牌曝光 網傻眼：他在抗議 11:322021/03/20 娛樂 宏碁傳遭勒索病毒攻擊，贖金5,000萬美元 17:012021/03/20 財經 基層漁會選舉20日登場 南市區漁會「三腳督」競爭激烈 18:582021/03/20 寶島 慣竊拒捕咬傷派出所長 犯案20小時內落網局長親慰問 08:562021/03/20 社會 AES-KY總經理宋維哲社交力 比老爸強十倍 04:102021/03/21 專題周報 羅文裕揪母開金嗓 感嘆客語資源貧乏 04:102021/03/21 焦點要聞 社會熱門新聞 人妻業務猛夾電子大廠客戶 鹹濕簡訊：內射真的飛天 - 社會 兒子深夜拿柴刀追殺 高雄父渾身是血奪門逃驚動全村 - 社會 拆板模比賽輸了遭脫衣綑綁性侵 國二少女：願賭服輸 - 社會 幽靈包裹亂竄 2大超商助退款 - 社會新聞 - 中國時報 喝醉遭2男前後進攻 嫩妹以為男友求愛嬌嗔扭動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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