高雄市杉林區21日凌晨驚傳一起兒子持柴刀追殺父親案！初步了解，這名父親被兒子砍傷，全身流鮮血受傷奪門而出，由於驚慌呼叫聲驚動寧靜的鄉村，鄰居聽見到立即報警，旗山分局杉林分駐所警方迅速前往逮獲兒子，也將人帶回派出所偵訊，該父親也被送往旗山醫院救治中。

(中時 )