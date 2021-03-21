籃網後衛哈登(James Harden)可能找到自己最年長的球迷了，一位94歲的亞裔美國婦人在網路掀起話題，她是NBA忠實球迷，哈登是她最喜歡的球員之一。孫兒把她的相片和NBA筆記本貼到推特，哈登也去喊讚：「這位阿嬤很有品味！」

TIL my 94-year-old grandma spent her year in isolation studying the NBA and filling a notepad with her favorite players on each team. pic.twitter.com/B01OWmNsvS — Lili Gu (@wiwigoo) March 15, 2021

從阿嬤的筆記本可以看到她列出了球隊的城市名與隊名，然後在下方註記喜歡的球員與背號。多倫多暴龍隊從缺，費城七六人隊有丹尼格林(Danny Green)，布魯克林籃網則有杜蘭特(Kevin Durant)、哈登兩人。職籃通常是青少年和美國黑人喜歡的運動，一般很難想像會與亞裔婦女產生連結，這位阿嬤很快引起注意，還接到電視台的邀請。

照片貼上網路是孫兒自己弄的，畢竟阿嬤不會使用電腦，也沒興趣上電視，開玩笑說那種事可能會刺激她的血壓，但還是很高興獲得迴響。然而照片只拍到其中一頁，網友回應想要看到「完整的筆記」也有人揶揄「為什麼是丹尼格林？」「暴龍隊哭了」。

哈登原本就是威震籃壇的名將，球迷自然很多，他來自華人市場廣大的休士頓火箭，他摧鋒陷陣的強力攻擊風格也易於被觀眾接受。可能是丹尼格林會比較訝異。七六人是東區一哥，陣中有西蒙斯(Ben Simmons)、恩比德(Joel Embiid)兩大招牌，丹尼格林則是近年頻繁轉隊，去年12月才被賣到七六人。比較奇怪的是孫兒藉此打廣告為黑人民權公益募款，但阿嬤不是亞裔嗎？

(中時新聞網)