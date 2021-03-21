葛姓女子結婚7年，出現「7年之癢」，丈夫發現她與業務客戶LINE曖昧對話「連兩天內射」、「射完再夾真的飛天」、「直接掰開就能插入」，訴請離婚並提告求償，葛女雖辯稱是「幻想文」，只是2人「打嘴砲」，但法官認為對話太露骨，不採信葛女說詞，判決葛女與客戶2人要賠前夫30萬元。可上訴。

葛女前夫控稱，他與葛女2012年結婚，葛是科技公司業務，2019年認識任職某知名電子公司的蘇姓男子，2人2019年5至7月交往並多次發生性行為，他質問葛女，葛女坦承婚外情，並簽立自白書，提供與蘇男的LINE曖昧對話紀錄，事後他與葛女離婚，對2人提告求償150萬元。

葛女辯稱，2019年7月前夫說手機壞了，借用她手機，竟打開LINE通訊軟體，看到她與蘇的「性幻想」對話，但她未與蘇發生性關係，2人僅係「嘴砲」。她並稱是前夫連夜「逼供拷問」，不斷要求她自白與蘇性行為過程，她雖再三否認，但不敵疲倦而精神崩潰，只好配合前夫要求簽自白書，自白書內容多為杜撰。

法官認為，葛、蘇曾被北檢依妨害家庭罪起訴，因大法官釋憲通姦罪除罪化，獲判決免訴。依據2人對話內容「好想做愛」、「先開房…逛完再開房你回去都很晚了耶」、「看你很想跟我啪」、「你裡面會很敏感，一直夾住…然後我覺得很緊，就更容易敏感…射完再夾真的飛天…跟射完被吸一樣…女上男下我不用用體力啊，我只要動腰和大腿…下次先後面」。

甚至2人還說「那就來一發晨砲，把你弄醒」、「我們連續2天都內射，很舒服」、「我在想要不要吃避孕藥」、「我戴套就好」、「瘋狂內射…直接掰開就能插入」、「本週不用了…上週就很想被幹啊」、「那安全期的時候，狂做!」，法官不採信葛女說法，判葛、蘇賠償30萬。

(中時 )