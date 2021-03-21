藝人陳子玄演出多部八點檔本土劇走紅，2015年與老公陳建隆結婚後，育有兒子恩恩，不過2019年傳出婚變，4年婚姻劃下句點，日前上節目談及感情近況時，她罕見吐露心聲，透露對於新的感情，抱持著不排斥且順其自然的心態面對，不過也強調：「堅決不再生孩子」。

陳子玄近日上節目《聽媽媽的話》，前年結束一段4年婚姻的她，被問及是否仍對愛情懷抱憧憬？她表示不會排斥再談一段新感情，但會抱持著順其自然的態度去面對，不會刻意去強求，但確定的是「不敢再生小孩」，主要是兒子恩恩出生沒多久，因為喉頭軟化症開刀，診斷後確定是基因遺傳問題，由於不知道是自己還是前夫的基因造成，便對生小孩一事心生畏懼，坦言「會覺得很恐怖」。

陳子玄強調未來不會再生小孩。（圖／Youtube）

提到兒子恩恩從出生到2歲為止，都是戴著呼吸器在過活，加上自己大部分時間都在拍戲，無法隨時在旁邊親自照料，因此強調：「生子我比較沒有辦法」，像她透露有次餵奶時，兒子嘴唇突然變黑且不會動，便趕緊抱著小孩衝急診室，當下護理師開始壓心臟超過一分鐘，才讓兒子恢復意識，有次還在手術前簽放棄急救同意書，讓她回想起來仍心有餘悸。

去年幫兒子慶生時，陳子玄臉書PO出一系列兒子生日的照片，雖然開心祝福兒子生日快樂，但也自責並非是個完美母親，不過也跟兒子允諾未來會做個「認真的媽媽」，用心陪伴兒子未成長的每一刻，讓網友都紅了眼眶。

(中時新聞網)