【愛傳媒LinBay 好油專欄】〈獨家》台灣豬報捷！已可外銷菲律賓 瞄準當地高端市場〉，有粉友反應台灣真的有那麼多豬肉去澳門嗎？這個到底是獨家還是大內宣？

我稍微查詢一下之後，我覺得應該是記者有一些誤解而不是大內宣。

根據新聞的內容，去年口蹄疫拔針後，生鮮豬肉外銷第一個市場為澳門，光去年7月下旬到12月，出口至澳門的生鮮豬肉肉品就達1628噸、值約1.4億元。

查詢一下關務系統從去年7月到12月關務稅別0203豬肉，生鮮、冷藏或冷凍這個項目出口量第一個真的是澳門，不過把今年都加進來是1328公噸新台幣1.15億左右，也差不了多少。

但是咧，從上次的鳳梨跟鳳梨乾教訓後，我覺得還是查細一點比較實在，再查的細一點原來是12月出口了關務稅則020322冷凍：帶骨之腿肉、肩肉及其切割肉1320頓。

所以出口的項目是冷凍的豬肉為主而不是生鮮或冷藏，數字差不多，只是種類不一樣而已。

所以這應該是搞不清楚生鮮、冷藏還是冷凍而不是大內宣，有一堆冷凍豬肉出去而不是冷藏豬肉。

在這邊補充一下，台灣生鮮豬肉真的有機會重返日本市場了，因為日本典型豬瘟的爆發已經超過兩年，日本還是無法脫離疫區，所以日本已經從典型豬瘟非疫區名單移除，所以一樣都是典型豬瘟的疫區，日本就無法以檢疫的理由阻擋台灣豬肉輸入，所以就算台灣典型豬瘟不拔針，一樣可以輸出到日本了。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)