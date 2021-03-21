【愛傳媒葉毓蘭專欄】警察是在我國所有公務員類別中，民眾票選出滿意度最高的一個職類，所有警消人員的認真付出都功不可沒。

尤其最近媒體輿論時常討論治安議題，對我來說，中華民國不論是在什麼地方，都是治安良好，我願意放心出門的國家，這都要感謝波麗士們維護的治安以及優秀的破案效率。

但是在討論治安問題時，我們不能只看表面的數據，甚至去依賴雜誌媒體自行做的民調，就我學過的研究方法論，這些數字或排名其實都是沒有意義的，數字會說話，但數字背後更深入的問題要被探討出來，才是真正邁向良好治安的唯一途徑。

這幾個月我看到許多非常痛心的警察人員貪瀆案件，陳家欽署長非常努力要肅清警界風氣，但我仍然希望相關官員以及主管能夠正視問題發生的原因，要以「知恥近乎勇」的精神去釐清、解決。

績效評核制度不應該是警察人員的枷鎖，而是讓警察人員能夠透過與人民互動的過程中去找到同仁價值核心所在的動力，我認為重要的績效目標依然有其存在的必要性，但只是淪為數字遊戲的評比，應有討論檢討的空間，數字會說話，但也會說謊話。

最後再重申，警察的敬業、專業、榮譽以及操守，才是人民信任的基礎所在，希望所有同仁共勉之。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)