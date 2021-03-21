台北1名男子原本任職警察專科學校老師，某次在4個月內傳給女學生230封追求簡訊，遭投訴後，校方性平會建議教評會懲處3至5年不得升等，但教評會認為警專老師品德標準應更高，直接將他開除，且4年內不得聘任為師；不料男子職涯染上汙點，竟長達10年失業，他向行政法院提出判決有誤，最高行政法院近日判發回更審。

據判決書紀錄，男子在1994年於警察專科學校任教，曾3度獲評鑑為優良教師，還擔任過國文科召集人與教評會委員；不過他在2011年被女學生投訴6月至10月間傳了230封追求簡訊，性平會當時認定他是「動機非出自惡意」的不當追求行為，且他事後承認過錯、深表悔意，性平會當時建議教評會給予「3至5年不得申請升等、不得晉級」與「接受相當時數之性別平等教育」懲處。

不過，教評會認為，男子在警專任教，品德更應高於普通學校，考量基層女性警員人數稀少，決議不續聘、4年內不得聘任為教師；男子遭到懲處後，從此謀職困難，至今已失業10年，決定提出行政訴訟，他認為教評會委員組成有問題，台北高等行政法院認為原處分無誤，駁回其訴。

男子上訴後，最高行政法院發現，教評會的組成依規定，任一性別委員應占委員總數至少3分之1，此部分原審未調查，判處廢棄原判決，發回更審，而此判決也是給男子人生最後1次翻盤機會。

(中時新聞網)