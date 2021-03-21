隨著「小皇帝」詹姆斯右腳踝高位扭傷退場，目前湖人把他列在無限期缺陣名單，根據過往詹皇生涯缺陣歷史，只要詹皇沒有辦法上場比賽，他的球隊累積拿到34勝69敗的難堪戰績，就連本季先前只缺陣1場，這場比賽湖人也以輸球作收！

甚至美媒統計，本季只要詹姆斯不在場上，湖人進攻效率僅為103.7，這個數字代表的意義是，目前全聯盟進攻效率最差的騎士，進攻效率還有104.6，少了詹皇的湖人，進攻效率竟然比騎士還爛，別忘了安東尼戴維斯還需至少缺席3周。

目前猜測詹姆斯缺席時間長短的說法不一，根據美國職業防護員傑夫史托茲表示，在過去7個82場例行賽的球季中，面對一次獨立的腳踝高位扭傷，球員的平均缺席場次約為10場，不過恢復變數很大，更早的回歸時間並非不可能的。

只是面對詹姆斯陷入歸期未定窘境，湖人球迷只好把怨氣全都發洩在「兇手」老鷹前鋒索羅門希爾身上，就算希爾都已發推強調自己並非故意造成詹皇受傷，球迷仍到他的推特瘋狂留言批評或謾罵，讓他只好趕緊關閉推特留言與回覆功能。

(中時 )