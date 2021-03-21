效力印地安人的台將張育成日前因頸部不適暫時休兵，今天他在與白襪隊的熱身賽歸隊，擔任先發游擊手、打第5棒，只可惜4打數沒有建樹，球隊終場也以2比6落敗。

張育成原本要在19日的熱身賽先發，卻在賽前打擊練習時出現頸部痠痛情況，不過印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，張育成的情況並不嚴重，今天就會歸隊，還毫不掩飾地稱讚他。

今天之前，張育成在熱身賽敲出4轟是全隊最高，打擊率2成73、OPS高達1.213，春訓的好表現也讓他相當有機會擠進開季名單中。

經過1日休養，張育成今天歸隊，不過他4打數都未有建樹，前3打數都敲出滾地球出局，8局上印地安人無人出局攻佔二壘，他敲內野安打遭到接殺，沒能推進隊友，打擊率也下降到2成31。

雖然打擊沒有貢獻，但張育成此役再度展現工具人的功能，6局下他從游擊移防一壘，今年熱身賽至今，所有內野位置他都已經守過。

而另一位效力雙城隊的台灣好手林子偉，今天在與光芒隊的熱身賽替補出賽，他在7局上接替守二壘，但在8局下上場打擊時右手挨球吻，隨即退場治療，最終雙城以2比1勝出。

(中時 )