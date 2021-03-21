福原愛與江宏傑4年婚變延燒多日，女方更被拍到和高帥男去橫濱約會，驚爆不倫戀，昨（20日）江宏傑一家人現身松山機場，親自送福原愛母親返回日本，當晚，福原愛也發聲明解釋母親返回日本的原因，不過卻有眼尖網友發現其中一句話，與首次發聲明時的言論相當類似，不禁感嘆：「夫妻關係真的回不去了」。

福原愛昨（20日）發日文聲明，解釋經由兩家人溝通協議後，由於母親年事已高需要照顧，便決定讓她先行返回日本，因此請丈夫江宏傑送至台北機場，日本機場則由哥哥去接，至於2個小孩為何不和母親一起回日本？福原愛坦言最重要的孩子一事，目前無法跟大家透露，同時亦為無法將詳情公諸於眾而道歉，盼外界包涵，字句中透露著些許無奈。

福原愛發聲明解釋媽媽返日原因。

不過有眼尖網友發現，聲明稿中提到「最重要的孩子一事，目前無法跟大家透露」，似乎與之前首次發聲明時，提到會跟江宏傑共同面對問題，並「討論出對小孩還最好的作法」，言論可以說是相當類似，加上之前傳出福原愛拒絕回台灣，也讓網友推測「夫婦關係是不是回不去了」，更質疑是否礙於合約關係，才一直拖著不願正面解決。

江宏傑洩心聲不捨與岳母離別。（圖／江宏傑IG）

送行完岳母之後，江宏傑PO出自己揹著兒子，女兒則是與岳母背靠背坐在草地吃東西的照片，寫道：「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」不難看出內心面對離別心情，可以說是相當百感交集。

(中時新聞網)