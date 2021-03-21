還記得當年被各大歌手猛烈翻唱的神曲〈我的滑板鞋〉嗎？這首歌由大陸男星龐麥郎創作並演唱，2014年爆紅，龐麥郎也從默默無聞變成大紅人，而多年過去，日前他的經紀人沉痛曝光，龐麥郎受思覺失調所苦，如今病情急遽惡化，甚至會動手傷害爸媽，因此住進醫院治療中。

今年37歲的龐麥郎，2012年即創作並演唱歌曲〈我的滑板鞋〉，一開始因外型、名氣等因素，這首歌並未爆紅，直到2014年筷子兄弟發表了〈小蘋果〉一曲，讓眾人注意到網路上的洗腦歌，〈我的滑板鞋〉才被廣大網友發現並瘋傳，成了該年度十大洗腦神曲，不久後男神華宸宇在音樂競賽節目中，被指定改編翻唱這首歌，讓龐麥郎及〈我的滑板鞋〉再度翻紅。

只是在〈我的滑板鞋〉之後，龐麥郎並未創作更多新歌，但偶爾會接商演，不久後爆出合約糾紛，不但沒告知所屬華數唱片就私自參加活動或接受採訪，安排好的工作也無故缺席，甚至數度失聯並多次更換手機號碼，意圖躲避公司及家人，最後因合約問題鬧上法院。

龐麥郎這些年情況不明，直到本月12日，他的經紀人白曉錄製一段說明影片並放上社群，透露龐麥郎受思覺失調所苦，至少有4年時間了，也是因為這樣的原因，才會有演出時突然離場的行為，白曉為此對廠商致歉。

白曉表示，龐麥郎如今病況更加惡化，兩人是合作多年的伙伴，但龐麥郎嚴重到有時認不出白曉，甚至會對父母施暴、想殺身邊的人，而陸媒也求證龐麥郎老家的村支書，證實龐麥郎過去曾因傷害爸媽而送醫，還好老人家傷勢不嚴重，但也體認到這樣下去不是辦法，因此讓龐麥郎住院治療，未來應該會退出演藝圈。

(中時新聞網)