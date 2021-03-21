WHO官網訊息指出，AZ疫苗僅有6個月效期，但這次台灣從韓國進口的疫苗經過運送過程後，抵台時已剩下近3個月的效期；時效問題緊迫，但疫苗自月初進口至今近20天卻仍未開始施打，讓許多民眾對於衛福部的辦事效率相當不滿，就有網友在論壇發文砲轟，直呼民進黨政府在這個問題上簡直是在胡搞。

網友發文指出，從這次疫苗事件就看得出來陳時中即將從神壇上跌下來，防疫金身早就已經破了，台灣不僅比其他國家還要晚拿到疫苗，拿到的還是在歐洲一度被停止施打有血栓疑慮的AZ疫苗，數量又嚴重不足，連台灣1%的人口都不到，甚至還拖了半天，都快要清明了還沒開始打！整個流程都充滿瑕疵，蔡英文政府還仗著立院優勢，不給立委監督！該網友直呼簡直太離譜。

對於衛福部拖延疫苗施打時間，前衛福部長楊志良昨(20)日就曾在中天網路節目《鄭亦真辣晚報》上提到，他認為，拖了20幾天才要開始施打，這裡頭有很多貓膩，這個疫苗安不安全，除了運送跟包裝以外，所有的責任都在原廠，我們卻要等20天，檢查它安不安全根本莫名其妙，所以如果到時候打不完，他覺得衛福部要負重大的責任，為什麼要搞這麼久才確定它是安全的？「這種狀況從來沒有發生過。」

該網友就砲轟，民進黨繼續這樣胡搞瞎搞下去，2022年的選舉肯定會丟掉大半6都，且2024一定大敗，等著看吧！「民進黨真的惹火我了。」

(中時新聞網)