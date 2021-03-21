劦鑫展業公司老闆娘耐心教導小炳，「花了三個月時間終於讓他抓到「眉角」，成為公司好幫手。（盧金足攝）

台中市勞工局輔導身障者就業，去年成功推介就業比率仍達86％，「口碑牌」奏效。（盧金足攝）

在生產線上貼防漆標籤的工作看似簡單，但對自閉症青年小炳來說，駕輕就熟過程並不容易，進用他的劦鑫展業公司老闆娘以「一個口令，一個動作」「連哄帶騙」教導，足足練了三個月終於開竅，速度及精準度完全到位，變成「防漆達人」，劦鑫展業響應台中市勞工局支持性就業服務機制，不只提供工作機會，更讓小炳找到自立之路。

劦鑫展業公司員工僅有十餘人，未達《身心障礙者權益保障法》定額進用身障者門檻，但當台中市政府勞工局委託的支持性就業服務員就服員郭豐蜜找上門，積極為自閉症青年小炳開拓就業機會時，願意給小炳機會試試看。

疫情襲捲全球，也影響各行各業生計，幸好一般事業單位對進用身心障礙人員越來越認同，去年台中市勞工局透過支持性就業服務機制，有278人次使用支持性就業服務，成功推介有239人次，成功推介就業比率仍達86％，與往年平均值相符。

勞工局指出，近年來障者表現獲認同，「口碑牌」讓事業單位對進用身障者意願節節提升，專業碳纖維補土加工的劦鑫展業公司，就是「用好鬥相報」業者之一。

這一年多來，小炳肯學肯做的積極工作態度，改變老闆對身心障礙者刻板印象，不僅主動要求加碼進用，還大力推介同業引進。

老闆娘劉小姐表示，剛開始要教小炳，花了不少心思，以指導小炳貼防漆標籤為例，原是個單純且機械性工作，唯一要求是精準度，標籤要準確貼在「防止噴漆」標示處，避免噴到油漆，花了三個月時間終於抓到「眉角」。

勞工局指出，小炳是自閉症青年，大學畢業後首次向勞工局申請協助就業，考量進入職場可能無法獨立作業，經職業評量後啟動支持性就業服務，除了開拓就業機會，就業初期還透過就服員居中協助調適溝通，為他們營造友善的職場。

小炳剛就業時，原分配至研磨零件工作，由於研磨後必須用手觸摸，檢查是否有遺漏部分，工作屬性較為精細。小炳嘗試後做不來，透過就服員協助溝通，公司一再包容調整，終能替小炳找到最適合的職務，讓他發揮所長。

劉老闆表示，進用的員工中，發現部分年輕人穩定性不足流動性偏高，小炳任職一年多未曾請過假，天天開心上班、笑臉迎人態度，讓他體悟就服員郭豐蜜所說「教會他，他會是個好幫手」深意。

現在小炳不只是防漆達人，也接手包裝和疊貨工作，行有餘力還會幫忙公司搬貨、送貨，機動性強，連老闆都刮目相看，笑稱「劦鑫不能沒有小炳」，還熱心向同業推銷身心障礙者。

(中時 )