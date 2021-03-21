愛玩夾娃娃的新北市警局莊姓員警，為了精進夾娃娃技巧，乾脆自己承租1部機檯當檯主，但他營業5個月沒賺到錢，還因「保夾」物品問題與顧客起糾紛，被檢舉到市長侯友宜信箱，懲戒法院認為莊員違法兼職行為尚非嚴重，判決申誡。

任職警員2年多的莊員自去年6月起，在新北市中和區連城路某娃娃機檯店，承租擺設娃娃機1檯，租金為每半年1萬2000元，遭人向新北市長信箱檢舉違法兼職。莊員自知違法，即於去年11月退租。

警局召開考績委員會，認為莊員違反《公務員服務法》，有必要移付懲戒法院究責，但警局以莊員平日工作表現尚佳，且為初犯，從事經營商業期間未滿半年，涉案情節尚非重大，向懲戒法院請求從輕議處。

懲戒法院審理時，莊員辯稱他從去年4月起開始玩夾娃娃機，因想加強技巧，又不想花太多錢，乾脆向店家承租擺設娃娃機1檯，磨練自己技巧，機檯內的禮品是他去夾別的機檯獲得的，他退租機檯結算後還虧本，事後也沒有再承租機檯。

莊員認為，他是因保夾問題遭人檢舉，顧客到他機檯夾物，因禮品卡住洞口，仍持續投錢夾取至保夾，但照業界不成文規定，當機檯達保夾狀態時，只能換取1件禮品，但顧客無理取鬧，要求換取卡住洞口的同數量商品被他拒絕。

懲戒法院認為莊員身為警察，承租擺設娃娃機檯營利，損及政府信譽，考量他僅承租擺設娃娃機1檯，且擺設營利時間非長，違失情節尚非重大，判決申誡。

(中時 )