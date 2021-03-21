南韓26歲女星Krystal(鄭秀晶)，以清純的形象與冷傲的甜美外表電暈不少人，與姊姊Jessica(鄭秀妍)一同被媒體譽為「南韓最美姊妹花」。近日傳出即將接演新戲《警察學院》的她，受邀登上時尚雜誌封面，大方秀出發光美腿吸引目光。

Krystal在時尚雜誌《Marie Claire》所公開的照片中，以慵懶的濕髮，與招牌「厭世顏」，穿上西裝外套、藍色POLO針織衫，搭配雪紡長褲等多套造型，展現春夏魅力。而其中兩套造型最是吸睛，藍白相間的格紋襯衫，搭配蕾絲透視長裙，只見她慵懶的坐在椅子上，裙擺高衩的設計使她一伸腳便秀出白皙長腿；另一套水藍色西裝短褲造型，也同樣不吝嗇的秀出大長腿。

Krystal一將照片上傳，便立即吸引姊姊Jessica留言「Hey, you’re pretty」，其他網友也紛紛留言「真的很美耶」、「怎麼有人臭臉還是這麼仙」、「最喜歡秀晶」，吸引超過55萬人按讚。

Krystal過去曾與f(x)其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中展現自然的演技而獲得好評。與SM娛樂合約到期後，Krystal便直接轉向戲劇圈發展，去年更以電視劇《Search：非武裝救援》與電影《父親歸還》再次爆紅，多變的角色讓Krystal不被因此定型，演技備受肯定。

(中時新聞網)