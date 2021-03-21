When are they going to learn they can't do that with @MatisseThybulle around. pic.twitter.com/M7unUonKUa — Philadelphia 76ers (@sixers) March 21, 2021

就算恩比德、班西蒙斯兩大球星都因膝傷缺陣，身為東區龍頭的七六人，21日仍靠托必亞斯哈里斯貢獻29分、11籃板及8助攻的接近大三元演出，終場129比105擊潰國王，也擴大跟東區第2籃網之間勝差到1場，恩比德與班西蒙斯可以安心養傷了。

七六人一開賽就靠托必亞斯哈里斯、米爾頓、丹尼格林等人火力，打完首節取得42比21大幅領先，儘管國王也有希爾德的三分砲火，卻沒辦法縮小落後差距，來到下半場，七六人更把差距擴大到遙不可及的36分，國王怎麼追也追不上。

除了托必亞斯哈里斯接近大三元演出，取代班西蒙斯先發位置的米爾頓，也有28分進帳，丹尼格林18分、3籃板、2助攻與3抄截，湯尼布雷德利14分、8籃板，「魔獸」霍華10分、13籃板，七六人目前29勝13敗續居東區老大地位。

國王以單場投進7顆三分球，貢獻25分、5籃板及3助攻的希爾德表現較佳，福克斯也拿16分、6助攻與4籃板，哈里生巴恩斯12分，哈利伯頓11分，荷姆斯10分，國王當前戰績17勝25敗，西區排名從第11跌到第13，戰績只比火箭與灰狼好。

(中時 )