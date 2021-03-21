1名女子本月15日從捷運台電大樓站出站離開時，遭站務人員發現疑似趁人潮眾多逃票離開，站務人員上前要求驗票時，她竟惱羞出手攻擊，事後她還在網路上「惡人先告狀」，不實指控站務員先尾隨她後，當眾扯她頭髮，造成頭皮撕裂傷；警方事後證實女子逃票，捷運公司也譴責她做賊喊抓賊，目前該站務員已驗傷提告。

該女子原先在爆料公社發文表示，她在3月15日晚間從台電大樓捷運站出站後，遭到1名站務人員跟蹤，「對方要我當場掏出卡片，並當眾拉扯我的頭髮，導致我的頭皮撕裂傷」、「真皮後背包還破洞20公分」，控告站務人員毆打她，她說當下報警後被要求驗票。

女子捷運出站離開時，遭站務人員發現逃票，站務人員上前要求驗票，她竟惱羞出手攻擊，事後還在網路上惡人先告狀。（圖／翻攝自爆料公社）

女子表示，若出站時刷卡沒有過，可以下次再補繳款項，但認為站務人員此舉太超過，「這位小姐把自己當成員警想找我麻煩，這樣的行為請社會大眾還我一個公道」；不過許多網友質疑其說法，要求她提出受傷證據卻遲遲不張貼出來，網友抨擊她分明就是逃票，卻惡人先告狀，「若真的站務人員將人打傷，早就上新聞了，還會等妳出來爆料指控嗎？」

據悉，警方事後調查後確定該女子逃票，且是女子先出手打傷站務人員，事後還裝作無辜在網路發文博取同情。捷運公司事後也回應，「嚴厲譴責逃票旅客做賊喊抓賊，在網路社群惡意，不實指控我們站務人員，企圖誤導民眾，我們的同仁已經完成驗傷，我們會全力捍衛同仁權益，協助提刑事及民事的求償。」

(中時新聞網)