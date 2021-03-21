台北房價高漲，到底買房好還是租房好？一名女網友指出，與年近40歲的男友論及婚嫁，對方月薪70K卻寧願租房也不買房，抱怨「給自己未來的老婆一個安全感，有這麼難嗎？」不料貼文曝光後反挨轟，網友幾乎一面倒支持她男友先租房、退休後回南部老家的規劃，大讚男方的做法至少能省下千萬元，投資觀念很好。

原PO在臉書社團《靠北女友my girl》發文表示，她跟男友交往兩年，兩人年紀都奔四了，最近考慮結婚，卻為了是否買房子起爭執。她自己是醫療人員，薪水4萬元，男友是電子業資深工程師，薪水七7萬多，而且每年7月都有一筆分紅獎金。原PO說，知道男友存款很多，甚至不用貸款就可以買新北部分區域的房子。她原本規劃，在新北買一間1200萬的房子，男友拿600萬出來，她也願意拿200萬，總共800萬頭期款，剩下400萬貸款，兩人一起分攤，房子登記兩人的名字。

原PO認為，這原本是完美而且輕鬆的事，沒想到男友卻對她潑冷水，說1200萬的房子太貴，根本不需要浪費錢，在台北租房子就好，兩人一起住只要1萬元租金，老了以後回南部老家，這樣可以省下買房子的錢，享受生活。

原PO無奈指出，女生總是希望有安定的感覺，有個房子才不會漂浮不定到處租屋，而且她也願意分攤頭期款與房貸，明明就是有能力做到的事，不懂「給自己未來的老婆一個安全感，有這麼難嗎？」

不料貼文一出反遭網友砲轟，不少網友一致認為，男方的投資觀念應該很好，買房不是他的主要目標，反而專注在退休後的被動收入，現階段先租房，把原本要買房的千萬元存起來，退休後回老家就能過更好的生活。

還有網友分析，若60歲退休，房租支出20年共240萬，這段期間把960萬放在銀行所滋生的利息，或是做其他保守投資，退休生活可以有不錯的品質，認為男方考慮的方向並沒有錯。精算結果讓眾人驚嘆，網友紛紛留言「其實你男友的思路很好，他考慮的是以後的生活」、「妳怎麼不也拿600萬出來」、「妳不會自己買喔」、「自己給自己安全感是最實在」。

月領48k買房成屋奴 日花150吃泡麵度日

(中時新聞網)