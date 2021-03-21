卓家老舖中醫診所在移民署舉辦的新住民家庭教育活動中，特地帶來10多種防疫中藥材讓學員體驗。（移民署提供）

新住民朋友在「防疫薰香包」DIY，對中藥材的防疫有一些體驗和認識。（移民署提供）

移民署在金門舉辦防疫薰香包」DIY，並播放多國語言的新冠肺炎加強入境檢疫影片，提醒大家落實防疫生活日常。（移民署提供）

春天是百花齊放的季節，防疫也可以有些新意。移民署金門縣服務站與金門縣專勤隊邀請卓家老舖中醫診所卓掌晞館長指導新住民體驗「防疫薰香包」DIY，並播放多國語言的新冠肺炎加強入境檢疫影片，提醒大家落實防疫生活日常，攜手度過關鍵時刻。

卓館長在移民署舉辦的新住民家庭教育活動中，特地帶來包括紫蘇葉、白芷、細辛、薄荷、金銀花、藿香、丁香、陳皮、木香、檀香、艾葉、石菖蒲等中藥材，逐一說明各種藥材的功效，先讓學員們嗅聞體驗，再挑選自己喜歡的好味道，放進DIY防疫薰香包。

卓館長還提醒薰香包是預防保健，只能用來嗅聞，不能食用，若聞了頭暈或是接觸時皮膚會癢，有可能是對特定藥材過敏，遇到不知是否適合的中藥材，均應事先諮詢中醫師。

來自越南的阿霞表示，以前只知道中藥可以拿來燉補或是磨成藥粉吃，不知道還可以做成薰香包，現場很多藥材聞起來都非常舒服，每樣功效也不一樣，這項有趣活動讓她對中藥防疫有一些認識，她要將DIY的薰香包掛在床頭，釋放芳香也能防疫。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，感謝卓館長帶來有趣、實用的防疫日常指導，也期待藉由防疫薰香包DIY活動，提高新住民朋友的防疫觀念，大家開心平安、健康過日子。

(中時 )