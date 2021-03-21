費城七六人的籃球總裁莫瑞(Daryl Morey)對於時下流行的三分球戰術感到不滿，他最近在播客節目表示「三分球應該只值兩分半」。莫瑞以市場上可選擇的球員來看，可以在空檔投進三分球的人很多，但是有辦法在籃框15呎內突圍的人才比較少，他們卻被三分球規則給懲罰了。

莫瑞當然是在幫自己的球隊講話：「當你擁有恩比德(Joel Embiid)、班西蒙斯(Ben Simmons)、哈里斯(Tobias Harris)這些15呎內的攻擊好手，你還是可以贏(不靠三分球)，但這太稀有了。我明白設置三分線可以擴大戰場讓比賽精采，這確實有效，不過獎勵給太多了，每球應該只能給2.5分。」

其實NBA長年的規則改動一直都是向後場球員傾斜，對於禁區長人的限制愈來愈多。張伯倫(Wilt Chamberlain)當年幾乎無人可擋，聯盟只好不斷加入新規則來壓制他。張伯倫曾對麥可喬丹(Michael Jordan)說：「你我的區別在於聯盟修改規則限制了我，但是幫助了你，讓你得以統治比賽。」

然而在喬丹之後，聯盟又變本加厲保護外圍的遠程攻擊者，除了跳投出手至落地全程受到哨音保護，還放鬆對走步的執法尺度，造就哈登(James Harden)這種新一代的怪物。哈登以前就是莫瑞在火箭總管時期的愛將，只是莫瑞現在腦袋跟著屁股一起換了。莫瑞還提到角落三分球的優勢太荒謬了，除非NBA加寬全部的球場(近乎不可能)，否則這個難度只等於中距離投籃。

(中時新聞網)