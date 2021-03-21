針對國民黨在立法院通過設立疫苗採購調閱專案小組，行政院長蘇貞昌呼籲，不要讓台灣因為違反保密規定而買不到疫苗，害了國人健康。國民黨前立委孫大千在臉書發文說，這是在做賊的喊抓賊嗎？如果真的這麼在乎疫苗採購破局，蘇貞昌應該幫台灣人民揪出來的是，去年究竟是哪一個民進黨的派系介入了疫苗採購？還有那一位「害了國人健康」的民進黨立委究竟是誰？

孫大千說，疫苗採購是單純的商業行為，就算現在是賣方市場，也沒有理由不能向台灣人民公開採購的價格和數量？藉著保密協定來當作擋箭牌，究竟是要掩蓋什麼樣的問題呢？難不成台灣又變成冤大頭，用異常高於市價的價格來採購疫苗嗎？

他說，去年當民進黨內某派系強力介入疫苗採購業務之後，明明是同一個品牌的疫苗，價格卻隨即暴升，倘若果真成交，中間所能夠得到的暴利將近百億元。正所謂「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，民進黨內有這樣的派系，有這樣的立委，難道在野黨不應該為台灣人民的利益把關嗎？

孫大千強調，蘇貞昌在誣賴在野黨之前，先把原本想大發國難財，結果犧牲了台灣人民生命健康的賣台份子交出來吧！

(中時 )