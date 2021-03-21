我國在南美洲唯一友邦巴拉圭正透過管道向大陸洽購疫苗，北京當局盼藉此提升中巴關係，引起外交轉向疑慮；巴西則是為了換取疫苗，讓大陸企業華為再次獲得5G網路建設的競標資格。對此，前綠委林濁水感嘆，這都是川普惹的禍，要收拾善後蠻辛苦的，此話一出，網友傻眼表示，關川普什麼事？

巴拉圭外長歐克利德斯．阿塞韋多（Euclides Acevedo）日前對外表示，正透過談判途徑從大陸取得疫苗，這種緊急狀況可不受外交協議的拘束，阿塞韋多並以極不尋常的態度向大陸示好，稱希望2國關係不會止步於疫苗，而是在經濟和文化領域展開另一層面的合作。外媒認為，若巴拉圭就疫苗問題與大陸達成協議，幾乎可以肯定台灣與巴拉圭的外交關係將受到影響。

我外交部發言人歐江安為此表示，對巴國正在進行中的交涉談判疫苗事宜，外交部不便評論；我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購以取得疫苗。

另外，《紐約時報》16日報導，在美國川普政府時期，巴西以拒絕大陸間諜活動為由拒絕華為參與該國5G建設投標，但隨著巴西疫情快速惡化，死亡人數屢創新高，加上病毒突變，巴西為取得疫苗，重新宣布華為在巴西重獲5G網路的競標資格。

林濁水昨（20日）在臉書發文表示，巴拉圭外交才出狀況，現在巴西又為了疫苗對大陸的投標5G解禁，不知道還會有什麼狀況發生。林濁水認為，無疑的，這都是川普惹的禍，要收拾善後蠻辛苦的，可見川普發動全球産業鏈重組貢獻雖然巨大非凡，但若讓川普連任，帶來的風險也將無比巨大。

對於林濁水的評論，許多網友都在其po文底下留言，「3/20了，到底關川普什麼事」、「天天中國崩潰，現在看起來你要崩潰先」、「話很多顧人怨，最喜歡鬼扯老川普」、「現在只要打開GPS，全球都知道您人在哪裡了！電腦世代，還有機密可言嗎」？

(中時新聞網)