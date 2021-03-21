前大聯盟名投賴特（Al Leiter）之子小賴特（Jack Leiter）今天在與南卡羅萊納的比賽繳出驚人演出，他全場飆出16次三振，並賞給對手1場無安打比賽。

20歲的小賴特今天一上場就投出保送，不過他立刻回穩，接下來讓對手27上27下，其中賞給對手16K，今天共用124球其中有81球是好球，本季自責分率也下修到0.24，助范德比大學以5比0完封對手。

事實上，在小賴特演出鬼神般表現的前一日，隊友洛克（Kumar Rocker）也繳出8局14K的好表現，這也是2人在本季第5度上演此情況，只要洛克有好表現後，小賴特在不到24小時後就能相呼應。

21歲的洛克及20歲小賴特在高中畢業後都曾投入選秀，但2人都在中、後段才獲得青睞，最後他們都決定先唸大學，經過這幾年的成長，2人也都被看好是2021年選秀的首輪大物球員；小賴特被《MLB Pipeline》排在第6名，而他的隊友洛克則是第一名。

(中時 )