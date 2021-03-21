南投交通隊重機車隊去年12月9日進行玉山鞍部遠地訓練，回程在台16線水里鄉路段，3輛重機意外因天雨路滑而摔車，51歲簡小隊長追撞重傷，送醫急救後當日宣告不治。事發後，家屬質疑路面太滑導致意外，信義工務段檢測抗滑係數屬正常；而相關單位請SGS重測，係數卻僅有30到35BPN。對此工務段表示持續配合司法調查。

為了確認是否因路滑導致意外，信義工務段事後請財團法人全國認證基金會TAF認證的檢測公司，進行抗滑係數檢測，測得事故路段約50BPN，該數據為英式擺錘抗滑試驗實測值，意即抗滑係數數值越大，代表防滑效果越好。認為事故路面沒有因為雨水問題過滑，並表示根據此數據，該路段之後不會重鋪。

此外事故當天，工務段有噴設瀝青活化劑，目的為延長道路壽命，家屬質疑活化劑亦可能造成路滑，希望有道路的抗滑係數對照數據，但工務段表示，目前就事故路段檢測，沒有未噴設活化劑的路段。

故為了更有效釐清，南投交通警察隊與總達客運公司19日請來SGS重新檢測，測得有噴活化劑的路段數據僅30到35BPN；未噴設活化劑的係數為50BPN；標線的係數為60BPN。新測數據除與工務段數字歧異，路面的抗滑係數亦比標線還低。

對此信義工務段表示，先前請來的檢測公司有認證，是有公信力的單位，且檢驗當下，除全程錄影，單位的政風室也到場，絕對按照規定評估，對於SGS的檢測結果不便評論，目前全力配合檢方調查。

(中時 )