近日總統蔡英文臉書出現「能源小教室」的圖卡，然而當中「核能不是發電主力」、「早一天燃氣，就少一天燃煤」等說法引來專家批評，清華大學工科系教授葉宗洸表示，近2年夏季用電尖峰期的備轉容量率高於10％就是核電的貢獻；缺少核電，不穩定的再生能源就需要天然氣支援，煤電勢必減不了，「與其鐵了心硬拗，不恥下問其實很重要。」

蔡政府大推2025非核家園，「增綠減煤核電歸零」成為首要目標，近日總統臉書開始有「能源小教室」的圖卡出現，葉宗洸表示，能源小教室中謬誤不少，檢視2019與2020這2年的供電狀況，核電總發電量占比介於11％至12％，巧合的是，這2年夏季用電尖峰期的備轉容量率都略高於10％，造就了供電燈號連續2年常綠的歷史紀錄。

不可諱言，零碳核電在過去2年確實遠不及高碳煤電的46％與45％，但事實是「沒有核電、立刻缺電」，供電燈號直接由綠轉黑，那麼，核電到底是不是主力？

另外，過去2年經濟部能源局先前規劃的再生能源發電占比分別為8％與9％，結果實績為5.6％與5.4％，去年甚至比前年短少0.2％，更遠遠落後於目標值，「2025年再生能源能否達成20％發電占比的目標值，大家都睜大眼睛在看。」

葉宗洸指出，增氣可以減煤這話沒有問題，但蔡總統忘記說明我國的能源安全可能受到衝擊，也跳過再生能源發展不及時的替代方案，更沒有提醒民眾間歇供電的光、風兩電都需要天然氣發電即時支援，煤電屆時非常可能因此減不了，而燃氣發電依舊會排碳。

至於民眾關心的核廢料，全世界有數十個國家都在謹慎處理核廢，分別以「水池暫存、乾式貯存、最終處置」三階段來處理，但是總統卻以核廢難處理為由封殺核四，令人嘆為觀止。

他舉例，老師上課出錯在所難免，誠心道歉並及時更正就好，但課程內容觸及非專業領域時，除了Google，蔡老師其實還可以不恥下問，尋求專業協助。

(中時 )