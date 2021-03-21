當地時間3月18日舉行的中美高層戰略對話上，氣氛一度劍拔弩張。這場舉世矚目的對話，在全球媒體、社交網站上成為熱點話題。其中，一個和翻譯張京有關的小細節又上了熱搜。楊潔篪、布林肯同中方翻譯互動一幕，緩和了現場緊張的氣氛。

首場對話的開場陳述階段，美國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文兩人的開場白嚴重超時，並對中國內外政策攻擊指責。中央政治局委員，中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪隨後回應，點明了美國當下方方面面存在的問題。

楊潔篪發言結束之後，想讓國務委員兼外交部部長王毅繼續說幾句。此時，中方翻譯張京說：「我先⋯⋯先翻譯一下。」

楊潔篪微微一笑：「還要翻譯嗎？翻吧你。Its a test for our interpreter! （這對翻譯是個考驗！）」

美國國務卿布林肯也插話說：「我們應該給翻譯加薪。」

楊潔篪回答說：「Yeah。」

中方代表的現場翻譯以沉穩大氣、完整準確的表達，不僅贏得了國內外網友的贊譽，也引發了好奇，這位翻譯究竟是誰？

觀察者網報導，她是中國外交部翻譯司的高級翻譯張京。其實，早在2013年，張京就已經出道。當年的3月11日，十二屆全國人大一次會議舉行的一場記者會上，一位身穿黑色套裝，留齊肩長髮，神情專注的女翻譯，因表情冷艷，神似趙薇，吸引了現場不少鏡頭，並瞬間紅遍網絡。她就是張京。

張京是杭州人，2003年從杭州外國語學校畢業，保送外交學院英語專業，2007年被外交部錄用。因為在學校裡表現出色，很多外交學院的同學都尊稱張京為「牛掰學姐」。

張京初中和高中的同學奚先生透露，「她就是一個全才，在高手如林的杭外，她各科成績一直都保持班級前五名，學校的英語演講比賽，她不是第一就是第二。」奚先生說，「不僅學習好，其他方面也很突出！」

張京在杭外讀書時的高中班主任，英語老師胡躍波則說，張京是個執著、專注的人，知道自己要什麼。「她初中起就立志做外交官，想將來進入外交部門工作。高中三年她成績很優秀，完全有能力進北大、清華這樣的綜合性大學，但她選擇繼續追求夢想，保送進了外交學院。」

值得一提的是，當中國網友被張京的表現點讚時，不少美國網友卻對美方代表團中一位染紫色頭髮的翻譯頗有微詞。從社交媒體流傳的視頻畫面來看，美國國務卿布林肯右手側的確坐著一位「染紫色頭髮」的女性翻譯人員。

有網友評論，「與中方對話時派出一位染紫髮的女士，讓情況變得更加糟糕100倍」。就此事討論最為熱烈的一條推文認為，在這種場合讓染著紫色頭髮的人士參與，會被認定為美方「軟弱」，並諷刺做出這一決定的布林肯，是「戰略天才」。此條推文獲2300次轉發，超1萬點贊。

(中時 )