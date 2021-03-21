日系連鎖迴轉壽司品牌推出促銷活動，讓全台300多人改名「鮭魚」免費吃壽司，掀起一波「鮭魚之亂」，不僅引來連串負面批評，甚至躍上國際版面，韓國網友還嘲笑台灣人「像乞丐」。不過，律師林智群卻犀利直言，哪天特斯拉宣布姓名有「特斯拉」3個字的人，可免費獲得一輛Tesla Model 3，保證擠爆戶政事務所！

根據內政部統計，全台至少有332人為了吃免費鮭魚而改名，連英、美、日、韓等外國媒體都爭相報導，簡直是另類「台灣之光」。不過許多人批評，為了鮭魚而改名，可恥、無聊，出賣自己；藝人吳宗憲也怒批「神經病」，要是兒子改名「吳鮭頭」，就逐出家門。

不過律師林智群在臉書發文指出：「那些嘲笑鮭魚公的人，我就不相信，哪天特斯拉宣布姓名有『特斯拉』三個字的人，可以免費獲得一輛Tesla Model 3，你們不會跑去戶政事務所！」。林智群直言，每個人都有一個價錢，只是價錢有沒有到而已。

「特斯拉論」提出，引發網友熱烈討論，有人認為：「雖然每個人的價值觀不同，大部份的人也不是嘲笑他們，而是事情總是有輕重之分，不論是從道德、價值、法學等很多層面，鮭魚之亂事件，是一個可以教育孩子很寫實的案例！」、「那些所謂抗中保台的政客，同理，只是中國出的價錢還沒到而已，有一天也是出賣台灣！」、「沒有一個人能稱得上是聖潔的人，因為同理，每個人都有一個價錢，總有一個價錢能讓人下海出賣身體，還沒賣身出賣靈肉的人，只是別人的出價還沒到而已」，也有人回：「不一樣啊，特斯拉這名字原本就蠻好聽的」。

而林智群也指出，法律系最常碰到的是「價值判斷」、「取捨」，提出「特斯拉論」，並不是鼓吹金錢至上，我們總是有不能交易的東西，也不能傷害別人，改名後可以再改回去，這不算付出什麼成本，也沒傷害到別人，當然可以拿出來討論。

而姓名條例規定父母取的名字可以改，價值判斷就是「你的人格比較重要！」。至於有人認為基於孝順一定不能改，表示「你自己決定把『孝順』這個事情列為你人格核心價值，是你自己決定的，是你自己人格的展現。」。

(中時新聞網)