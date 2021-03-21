連勝文（左）21日出席趙守博（右）的新書發表會。（黃世麒攝）

國民黨智庫副董事長連勝文今天出席前總統府資政趙守博新書發表會。媒體問連可能參與國民黨主席的事，現傳出黨中央評估他的支持度僅3％，連勝文說，這是非常小的事，「就像被蚊子叮，沒有感覺」。

連勝文日前說要考慮參選黨主席，媒體追問他考慮進度，連勝文強調，黨主席選舉是由下而上的，基層黨員的意見非常重要，這也是一個打破國民黨「救世主迷思」的機會，透過面對面的交流聽到基層的聲音，可以了解到支持者希望的未來方向是什麼，這個過程他不能省略，一定要做好。

前副總統呂秀蓮出席前新北市長朱立倫大外甥婚禮，當場開玩笑說「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了！」被解讀為挺朱選總統，連勝文則表示，黨內有非常多優秀的總統候選人，但如果只想到2024，可能就不會有2022，所以要先把2024擺在心中，把2022做好，可能不能夠只想到總統或自己，必須要把黨跟參選人的利益擺在優先。

至於外傳黨中央評估連勝文在黨內民調僅3％，但連陣營對外表示「一對一必勝江啟臣」。連勝文則澄清，所謂連陣營並沒有這樣講。而對於黨中央刻意打壓或惡意嘲諷，如果他因為這樣就自亂陣腳、沉不住氣，將來要如何領導這個黨？這對他來說是非常非常小的事情，「就像被蚊子叮沒有感覺」。

而國民黨主席江啟臣日前去青工總會交接，媒體問連勝文是不是覺得被踩場？連勝文表示，國民黨的任何組織都是為了黨而存在，而非個人，沒有被踩場的問題。

也有媒體詢問關於美中會談，是否擔心台灣淪為棋子？連勝文說，大國博弈當中台灣處境比較尷尬也很微妙，政府要特別小心，沒必要成為大國博弈當中的衝突引爆點，這對台灣來說並不符合台灣的意義。

(中時 )