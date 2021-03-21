下屆國民黨黨主席競爭激烈，前立法院長王金平今天到台南安定參加開閩王祖春季祭典，被問到國民黨黨主席選舉挺誰時，他說現在人選都還沒確定，談這個言之過早，等到登記參選後再來表態不遲，但對於黨主席人選該有什麼條件，王金平直指解決財務問題最重要，「每天忙籌錢，哪有心思處理黨務。」

王金平說，現在有意思要參選黨主席的人很多，感覺很熱鬧，但說歸說，人選都還沒確定，談要支持誰時間還太早，外界說他心有所屬、支持特定人選都是空穴來風、言之過早。

但對於黨主席該具備什麼條件，王金平倒是有看法，王金平說，人沒有完美的，主要是能一心一意為黨奉獻、團結並凝聚黨內同志的共識，自己又能提出方向帶領黨前行，並提出對社會民生有重大影響的重要政策，重振黨魂，取得人民信賴，非常重要。

王金平也提到國民黨財務問題，他說這問題不解決，國民黨永遠都是被壓著打，對手一直向前進，自己一直原地踏步，現在靠著借錢度日不是辦法，新的黨主席人選應該要有魄力及能力解決財務問題。

(中時 )