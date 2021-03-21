YouTuber關韶文將歡慶30歲，宣布斜槓當歌手圓夢，為自己的30歲不留白當成人生里程碑，原本從記者轉行當全職YouTuber的關韶文，在三十歲前夕宣布「斜槓」再多歌手新身分，對他來說可說又是人生一大突破，愛唱歌的他小時候隨口哼歌總會討身旁的人開心，弟弟更成為他死忠歌迷，沒想到長大轉入職場後做節目才發現「原來自己唱歌不好聽」這個殘酷事實。

他笑說：「我記得在節目上第一位合唱的歌手是鄭中基，當時合唱〈製造浪漫〉為了效果後製剪輯成天堂與地獄對比，沒想到笑果跟點閱出奇的好，於是激發了我想再唱歌的慾望！」也是因為憑藉著這股天生樂觀的正能量，儘管許多網友稱做是走音大魔王的關韶文仍希望藉著這張作品為自己的三十歲留下美麗的驚嘆號，面對網友無情評語，EQ超高的他樂觀地表示：「說我是『大魔王』其實蠻開心的啊！因為自古以來大魔王是個狠角色，就像打遊戲一樣要經過層層關卡才能挑戰到我！」

被問及花了這麼多錢會不會擔心還是會被網友批評？他坦言：「當然還是會！不過換個角度想，比起沒人發現我發單曲，我還是寧願被罵爆！畢竟花這麼多錢，還是希望讓大家聽見我對唱歌的喜愛及努力！」首次出單曲的關韶文內舉不避親找「閨蜜」焦凡凡合唱，原本掛FEAT歌手身分的焦凡凡在錄音過程中因為歌聲表現太突出，不但被製作人「提醒」要讓關韶文有表現空間，結果最成品竟「反客為主」被「扶正」瞬間變主唱。

這次為了這個30歲出道當歌手之作，關韶文拉了與自己好友焦凡凡「下海」合唱，一直以來很重視友情的他特別找了新銳製作人羅凱為兩人量身訂做這首高喊友誼萬歲的暖心情歌〈一加一大於二〉，把兩人平時的相處互動全融入歌詞中，像是「從來不會嫌棄你的體重太重」、「和你的對話我放在置頂 限時的動態都變成回憶」等，字裡行間充滿彼此暖暖的友情，其中一句「就算我唱歌很難聽 我還是陪你出單曲」更顯露兩人好交情；焦凡凡笑說：「其實第一時間聽到他要找我合唱出單曲，我的當下反應是『你應該是在開玩笑吧？！』不過後來我覺得想做甚麼就做吧，他想做甚麼我都會支持，我們就一起唱，衝了！反正最多就是我們一起修音。」

(中時 )