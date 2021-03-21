台北市1名女子前年搬回老家照顧年邁生病母親，疑似因長期照顧壓力過大，她下班回家後性情大變，多次要求母親下跪、磕頭、賞自己巴掌，甚至要求母親拿冰塊放進衣服等，對方之後逃出家裡求助警方；女子在法庭上解釋1人照顧母親身心俱疲，且母親曾用鑰匙狂戳她1分鐘，才讓她精神崩潰，並提供影片作證；法院依6個家暴罪合併判處5個月徒刑，可上訴。

判決書指出，女子的媽媽60多歲，2019年開刀後因為需要有人照顧，女子因此搬回家與母親同住。但母親卻在2019年年底親自到警局報案，控告女子在12月10日、12日、15日、16日、17日5天內6度對她施暴，不但會以兇惡語氣要求她下跪，她還被要求賞自己巴掌、磕頭、爬行、將冰塊倒進自己衣服內等；警方受理後，依家暴強制罪將女子移送法辦。

女子在法庭上坦承犯行，她表示因為平日都是1人照顧母親，需負責對方3餐，每天早上都必須先去買早餐，中午買午餐回家、再趕去上班，下班後還要買晚餐趕回家，有時還要被迫請假；她說某次媽媽質疑她丟其衣服，就拿鑰匙猛刺她身體長達1分鐘，她有用手機錄影存證。

法院判決表示，女子受母親養育之恩，，本應孝敬、尊重母親，卻僅因相處不睦，脅迫母親做出下跪、磕頭、爬行、自掌嘴、倒冰塊等屈辱行為，但考量到母親也有做出疑似虐待的行為，且女子長期照顧母親承受相當大的精神、勞力壓力，依6個家暴強制罪分別判處2月至3月徒刑，共1年5月，合併應執行5個月，得易科罰金15萬元。可上訴。

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(中時新聞網)