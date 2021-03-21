法國各地醫院加護病房收治的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症患者新增66人，總數達4353人，創今年新高。此外，全法近1/3人口今天進入為期1個月的防疫封鎖狀態。

路透社報導，法國衛生部通報，新增染疫人數穩定成長，繼17日新增3萬5088人染疫後，今天增加3萬5327 人，總計425萬人確診。

衛生部數據同時顯示，相較於18日新增285人染疫病故，今天增加185人不治，累計病故人數來到9萬2167 人。

衛生部在另一份聲明中表示，截至今天，有614萬人接種第一劑COVID-19疫苗，占全國總人口9.2%、成年人口11.7%。

另一方面，近1/3法國民眾今天進入為期1個月的封鎖狀態，許多人對這項旨在遏止疫情擴散的最新限制感到疲乏和困惑。

巴黎和法國北部多個地區病例出現激增狀況後，政府18日宣布最新防疫措施，然而，新一輪措施不如去年春天和11月的封城嚴苛，讓人擔心可能會成效不彰。

57歲圖像編輯葛魯克（Kasia Gluc）在巴黎香榭麗舍（Champs Elysees）大道上說：「這很折磨人，讓人精疲力盡，時間又這麼長，真希望能快點結束，儘管我對這些措施的成效抱持很大疑問。」

內政部之前表示，民眾只要證明填寫聲明，就可以在住家方圓30公里範圍內外出活動，次數不拘。

總理卡斯特克斯（Jean Castex）辦公室後來表示，防疫規範已經簡化，白天若是在10公里範圍內活動，就無需文書作業，只需要提供地址證明。

21歲民眾馬赫夏（Antonin Le Marechal）說：「出門必須出示申請單，但相較於先前的封鎖措施，現在外出還是自由多了。所以我們有被封鎖嗎？算有，也算沒有。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100321

(中央社)