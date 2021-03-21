曾經以「浪子回頭」號召，在桃園經營「大公雞」餐廳，號稱為桃園「烤雞王」的52歲男子陳星文，被控利用銀行信用卡轉帳漏洞，2個月內狂刷6200多萬元，購買大批珠寶、精品、名錶，事後繳不出錢，2018年6月欲出境時被捕。民事部分，台北地院判決陳須賠償銀行6374萬1525元確定，刑事部分，法官再裁定陳限制出境、出海8個月。

陳星文號稱「桃園烤雞王」，年輕時混黑道，曾涉及暴力討債、擄人勒贖，自稱「除了殺人、強姦，其他大概都做過了」。他蹲10多年苦牢，2013年在桃園開設「大公雞」烤雞店，後來生意越做越大，還開分店「大母雞」，媒體爭相採訪，綜藝節目也曾到店內錄影，一度成為「浪子回頭」更生人最佳典範。

檢警調查，陳星文2018年4月以銀行信用卡消費時，明知自己帳戶餘額不足，但銀行卻未發現，陳在發現銀行信用卡管控漏洞後，開始瘋狂刷卡購買精品，還要求銀行以人工授權提高刷卡額度，持續刷卡，事後陳未轉帳，銀行報警處理。

警方調查，陳涉嫌從2018年4月至6月，以2張信用卡在網路、實體精品店狂刷狂買珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C商品共6200餘萬元。期間銀行人員發現他刷卡金額「暴增」致電詢問，他卻稱自己是知名烤雞店餐廳年收300多萬，還謊稱客人未拿走發票，他對中發票1000萬、聲稱不久就會存入現金。

2018年6月21日，銀行發現陳未存入現金，銀行起疑報警。但陳卻於翌日刷卡買前往大陸寧波的機票，23日前往桃園機場時被警方攔下。北檢去年6月依詐欺等罪起訴陳。

台北地院去年7月曾限制陳出境、出海8月，由於境管期限將屆滿，法官審酌陳涉嫌重大，長期赴大陸經商，在本案偵查期間即有逃亡舉動，而且本案民事部分，北院已判決陳應賠銀行6374萬1525元確定，因陳在國內並無固定資產，積欠大額債務，足認有逃亡之虞，再限制他出境、出海8月。

(中時 )