先前才被火箭交易到公鹿的塔克，21日首次穿上公鹿17號球衣上場比賽，他雖替補只打13分鐘，得分掛零，僅拿3籃板、1火鍋表現，公鹿仍靠「字母哥」阿提托康波26分、15助攻與8籃板，終場120比113解決馬刺，摘6連勝當作塔克加盟賀禮。

好不容易逃離最近連敗不止的火箭，塔克興奮分享剛到公鹿趣事，「我一看到阿提托康波，我們說了同樣的話，他告訴我不用再面對我的防守，我回他再也不用防守他，我們都笑了，畢竟我們以前有過不少苦戰，所以能跟他同隊感覺很棒。」

公鹿7人得分上雙，除了阿提托康波，米德頓也拿23分，哈勒戴21分，迪文森佐12分、13籃板，布魯克羅培茲與康納頓各有11分。在拿6連勝後，目前東區第3的公鹿，距離東區龍頭七六人僅剩1.5場勝差，東區排名隨時產生變動。

馬刺今天以隆尼沃克31分最高，才剛傷癒復出的迪羅薩，也有22分、13助攻，凱爾頓強生17分，蓋伊15分。無奈中斷3連勝的馬刺，目前戰績22勝17敗，排在西區第7，闖進季後賽機會仍然濃厚，當前仍須趕緊解決艾卓吉的交易難題。

(中時 )