江宏傑一家人昨送愛媽返日。（盧禕祺攝）

江宏傑一家人昨送愛媽返日。（盧禕祺攝）

台日桌球界金童玉女江宏傑與福原愛驚傳婚變，4年多恩愛夫妻形象崩壞，江宏傑昨與家人親送「愛媽」福原千代單獨搭機返日後，他晚間在個人IG限時動態表達不捨，隔空祝福往後可能很難再見面的岳母大人健康快樂。愛媽返日新聞昨發燒一整天，不少日本網友質疑「在這種情況下，台灣家人還是親自照料福原愛的母親到機場，感覺是好人」、「自己（指福原愛）在日本跟其他男人過夜，老公卻親自送岳母回來還幫忙辦手續，到底是哪邊才有問題」，還有許多人批評她只接母親，卻把2個小孩留在台灣，似乎有違媽媽本份。

福原愛今年初把母親及一對兒女留在江家獨自返日，卻被日媒拍到與高帥男子出遊橫濱過夜，她雖否認出軌偷吃，賢妻良母及優質偶像形象，都因醜聞褪色。反觀現年32歲的江宏傑，已淡出球場轉型藝人，近來忙於錄製運動實境秀節目，儘管壓力沉重，他仍不時陪伴家人，偶爾也會在限動分享家人私下開心相處等照片。

由於福原千代飽受腰傷所苦，行動不便常需輪椅代步，自去年5月起都由江家照護，無奈昨結束長達10個月旅台行程，江宏傑表示：「不捨，但始終還是必須分開。」他的發文中還透露，愛媽返日後並非跟福原愛同住東京：「聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」

(中時 )