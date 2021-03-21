民間團體今天公布一項調查指出，超過95％的受訪者認為國家未來人才應具有「創新能力」、「公民素養」、「雙語能力」及「數位能力」；同時，超過8成受訪者認為應吸引在台就學的優秀學生畢業後留在台灣就業。

黃昆輝教授教育基金會進行「國家未來人力培育民意調查」，3月6日至10日對年滿20歲民眾進行電話（手機及市話）訪問，完成1071份有效樣本，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3％。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝說，當前國際經濟競爭日趨激烈，人才培育與人才延攬在其中扮演關鍵的要素；尤其科技產業的人才獵取爭奪，尤為慘烈。而教育在產經發展的過程就扮演人才培育的重要角色。

調查顯示，97.8％受訪者認為國家未來人才應擁有「創新能力」，其次是97.7％認為應具「公民素養」、96.4％認為是「雙語能力」、95.7％認為是「數位能力」。

調查指出，93.4％認為教育部應該建立多元便利的終身學習管道，讓國人隨時學地學習；85.5％認為教育部應該鬆綁法令，讓普通大學可以自由接受個別產業委託，辦理所需的人才培育課程；89.9％認為大學培養學生擁有兩種以上專長是重要的。

同時，調查說，80.6％受訪者同意政府應採取有效辦法，吸引在台灣就讀的優秀國際學生，畢業後留在台灣就業；有14.9％不同意。年齡愈高的受訪民眾，表示同意的比例愈低。

銘傳大學教育所講座教授呂木琳表示，調查中提到的創新能力、公民素養、雙語能力及數位能力，都包含在108課綱的9項核心素養中，顯然教育部也知道這些很重要，但問題在如何執行及落實？

他舉例，外語能力的培養在教育體系一直很受重視，現在政府又有2030雙語國家政策，但如果不能有效執行，幾年後，學生學外語也只是應付考試，依然耳不能聽、嘴不能說。

呂木琳進一步表示，台灣一直有學用落差的問題，但即使現在，大專院校設計課程中，採納業界意見也只是行禮如儀，並未真正落實。他認為，在技術能力培養的課程上，應該以業界的意見為主，否則培養出來的人才如何能為企業所用？

(中時 )