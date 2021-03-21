低薪問題常遭垢病，但只要夠專業不怕沒有出頭天。有網友表示，請一名師傅油漆30坪的房子，原本覺得報價55000元很貴，完工後發現師傅把壁癌跟龜裂都處理得很好，正當他認為超值時，聽到師傅說晚上還要趕一場，他推算師傅光這兩場，半個月收入就超過10萬，覺得羨慕，忍不住想問「還缺人嗎？」

原PO昨天在臉書社團《爆廢公社二館》發文指出，30坪的油漆工程，師傅報價55000元，原本覺得很貴，師傅看起來年紀很大了，工作時還會放日本演歌來聽，做了12天後，他一上樓發現，樓梯牆壁的壁癌跟龜裂，師傅都一併處理了，而且做得非常完美，覺得花55000元其實很超值。

網友PO出裝潢打掉後留下的釘子洞。(圖/截自臉書 爆廢公社二館)

網友PO出油漆前牆壁的壁癌跟龜裂情形嚴重。(圖/截自臉書 爆廢公社二館)

網友表示，原本覺得報價55000元很貴，完工後發現師傅把壁癌跟龜裂都處理得很好。(圖/截自臉書 爆廢公社二館)

原PO大讚，看似簡單的油漆工程，但師傅都把細節處理得很好，原本裝潢打掉後留下的釘子洞都不見了，真的變得很平、很漂亮。不過師傅要離開時丟下一句話「晚上還有另一場先走了」，他一算，另一場若也是50000元，兩場加起來就超過10萬，讓他好生羨慕，不禁想問「師傅還缺人嗎？」

PO文一出引起眾人討論，網友紛紛回應「我覺得便宜ㄟ」、「好的油漆師父太難找了」、「55000很便宜！」、「物超所值欸，做到這種品質一般都要10幾萬了」、「這個價格真的算便宜」、「現在師傅工錢都上漲了」、「材料不用算成本嗎？」、「嫌貴的人可以自己做啊」、「一分錢一分貨，真的不懂那些只想花5千買到5萬品質的人」。

日薪1500油漆工 翻身「3D彩繪師」

(中時新聞網)