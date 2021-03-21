有外界質疑，移民署因疫情影響而推動自行到案免具保專案，非法移工自首可暫離收容所，變成打黑工助力」狀況，移民署特別強調，移民署從101年就建立自行到案的機制，並非受疫情影響才有這個機制。基於保障人權，移民署對於逾期滯臺的外籍人士自行到案且有意願返國者，依法得免予收容，且限令其自行出國，若未依限出國，則依法將其收容遣送。

移民署進一步強調，失聯移工自行到案後，在返國前的滯臺期間還是必須遵守臺灣的法令規定，不得非法工作或從事其他違法違規的活動，若經查獲違反相關法令規定，將依法收容遣送，絕不縱容其滯臺從事不法情事。此外，移民署持續協調特定國家安排包(專)機，加速遣送受收容人，目前收容所的收容量仍在可控制範圍，並無大爆滿的情況。

移工失聯或打黑工的原因複雜，移民署將持續協調勞政機關強化源頭管理配套。同時也呼籲民眾不要以身試法，非法聘僱失聯移工或其他逾期滯臺外籍人士，倘經查獲不法，將被移送勞政機關裁罰，甚至移送法辦。

(中時新聞網)